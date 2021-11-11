الاستخبارات تحبط عملية تهريب اثار شمالي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن احباط عملية تهريب اثأر ثمينة مخبأة بإحدى المنازل شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعملية نوعية استباقية استهدفت الحفاظ على الموروث الحضاري لوادي الرافدين من السرقة والتهريب ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لخلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت وجود اثار قديمة وثمينة بإحدى المنازل شمالي بغداد كانت معدة للتهريب من قبل عصابة متخصصة".



واضافت انه "على ضوء ذلك داهمت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وقوة من كتيبة الاستطلاع العميق في مديرية الاستخبارات العسكرية المنزل ، واستولت على مجموعة الآثار المخبأة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الأصولية تم تسليمها الى أدارة المتحف الوطني لكونها الجهة المختصة".

