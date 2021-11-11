انت الان تتابع خبر السعودية تتعادل مع أستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع مضيفه الأسترالي بدون أهدف على ملعب (ويسترن سيدني) ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

واقيمت المباراة في ظروف جوية صعبة حيث هطلت أمطار غزيرة على أرض الملعب قبل المباراة واستمرت حتى نهايتها.

ونجح محمد اليامي ودفاع المنتخب السعودي في التصدي لأكثر من فرصة للمنتخب الأسترالي، قبل أن يهدر سالم الدوسري وسلمان الفرج أكثر من فرصة محققة قبل نهاية المباراة ب10 دقائق تقريبا مع تصاعد وتيرة أداء المنتخب السعودي.

وقدم المنتخب السعودي مباراة جيدة حيث سيطر على فترات كبيرة من الشوط الثاني من عمر المباراة في ظل تراجع بدني واضح للمنتخب الأسترالي.



السعودية 13 نقطة

أستراليا 10 نقاط

عمان 6 نقاط

اليابان 6 نقاط

الصين 3 نقاط

فيتنام 0 نقاط وهذه هي المباراة الاولى بالجولة الخامسة في تصفيات المونديال، حيث أصبح ترتيب المجموعة الثانية كالآتي:السعودية 13 نقطةأستراليا 10 نقاطعمان 6 نقاطاليابان 6 نقاطالصين 3 نقاطفيتنام 0 نقاط وسجل المنتخب السعودي في التصفيات النهائية 8 أهداف واستقبل 3 أهداف وهو نفس معدل المنتخب الأسترالي أيضاً.

ويقضي نظام التصفيات الآسيوية بصعود متصدر ووصيف كل مجموعة لنهائيات كأس العالم 2022 بشكل مباشر بينما يلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مواجهة فاصلة بنظام الذهاب والإياب.

ويصعد الفائز في تلك المواجهة الفاصلة لملاقاة صاحب المركز الخامس في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

ويقدم المنتخب السعودي أداءا مميزا للغاية منذ بداية مرحلة التصفيات النهائية حيث حقق الفوز في 4 مباريات متتالية، وهو ما فشل فيه جميع منتخبات التصفيات الآسيوية.

ويقود المنتخب السعودي، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وهو مدرب صاحب خبرات ونجاحات عديدة مع عدة منتخبات أفريقية أبرزها كوتديفوار وزامبيا والمغرب.

ويأمل المنتخب السعودي في حجر بطاقة تأهل مباشرة إلى كأس العالم 2022 في قطر، حيث يعد إقامة البطولة في دولة عربية مجاورة ميزة قد تمنحه أفضلية تقديم مستويات كبيرة خلال البطولة التي غادرها من الدور الاول في روسيا 2018.