النفط تعلن وصول إنتاج حقل غرب القرنة/2 إلى مليار برميل

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة وصول انتاج حقل غرب القرنة /2 الى مليار برميل، ان "هذا اليوم من اهم الايام في تاريخ الصناعة النفطية، إذ إن لدى شركة لوك اويل دوراً كبيراً في النفط المنتج من حقل غرب القرنة/ 2 وفق المواصفات".واضاف، أن "لوك اويل أسهمت في تأمين الايرادات الى الدولة العراقية"، مشيراً الى أن "الشركة كانت صبورة جدا في محددات اوبك والبرامج التطويرية دليل على حرصها".

واكد ان "مشروع القرنة/ 2 وفر التنمية المستدامة"، لافتا الى أن "هناك الكثير من ابناء المجتمع المحلي عملوا في المشروع".

وتابع أن "وزارة النفط ونفط البصرة مستعدة في التعاون، واكدنا جدية وحرص الحكومة على ان تبقى لوك اويل شريكاً اساسياً للعراق".

