عاجل.. عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره الإيراني تعزيز العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الخميس، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني.

وجرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال إلى تطلع دولة الإمارات للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.