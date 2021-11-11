شكري يؤكد أن التطورات في السودان وإثيوبيا تعرقل التفاوض على سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية المصري في تصريحات للصحافيين في واشنطن مساء أمس الأربعاء، إن التطورات في السودان وإثيوبيا تجعل من الصعوبة متابعة المفاوضات حول سد النهضة.



ونفى شكري حسب صحيفة "الشرق الأوسط" التسريبات والتقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن توجه أمريكي ومبادرة لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

ونفى شكري التخطيط لزيارة إلى سوريا في الوقت الحاضر، وأضاف "عبرنا عن الموقف المصري تجاه الأوضاع في سوريا في اللقاء مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ونحن ننظر بكثير من الألم لما أصاب سوريا من تدمير مع وجود عناصر إرهابية تستحوذ على الأراضي السورية".

وعن مؤتمر باريس حول ليبيا، شدد شكري على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي آلية وخريطة طريق تتضمن آليات ومواعيد محددة لخروج جميع المقاتلين الأجانب.