عاجل.. ترقية ولي عهد الأردن إلى رتبة "نقيب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

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أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم الخميس، قرارا بترفيع ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى رتبة نقيب.



وكان الأمير الحسين نجل الملك عبدالله الثاني وولي عهد الأردن، يحمل رتبة ملازم أول في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى حين ترقيته اليوم إلى الرتبة الجديدة.

وتخرّج الأمير الحسين عام 2017 في الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست" ببريطانيا، التي التحق بها بعد إنهاء تعليمه الثانوي في مدرسة "كينغز أكاديمي" بالأردن عام 2012.

كما حصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخرج منها عام 2016.

والأمير الحسين أكبر أنجال الملك عبدالله الثاني، وقد سمي وليا للعهد في يوليو/ تموز عام 2009، وهو من مواليد يونيو/ حزيران 1994 بالعاصمة الأردنية عمان.