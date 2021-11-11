وفاة رئيس جنوب أفريقيا الأسبق فريدريك دي كليرك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

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توفي، الخميس، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، فريدريك دي كليرك، عن عمر يناهر الـ 85 عاما.



ووفق بيان لمؤسسة "اف دبليو دوكليرك" فإنه الرئيس الأسبق توفي اليوم بهدوء في منزله في فريسناي بعد صراع مع السرطان.

وعمل "كليرك" مع نيلسون مانديلا لإنهاء الفصل العنصري فى البلاد ويعد آخر رئيس أبيض لجنوب أفريقيا.

دي كليرك سياسي ومحام جنوب أفريقي ولد عام 1936 وتولى رئاسة جنوب أفريقيا من 1989 إلى 1994.

وقام "فريديرك" بعدة تعديلات أدت إلى إنهاء "الفصل العنصري" سنة 1991 ، كما قاد عدة حوارات مع المجلس الأفريقي القومي بقيادة نيلسون مانديلا أدت إلى تشكيل أول حكومة متعددة الأعراق في تاريخ البلاد وتقاسما معا جائزة نوبل للسلام.