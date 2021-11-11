عاجل.. الأمطار تقتل 41 في الهند وسريلانكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتلت أمطار غزيرة هطلت، الخميس، على جنوب الهند وسريلانكا 41 شخصا على الأقل، وفقا للسلطات المحلية.



وتوقع خبراء الأرصاد أن تنحسر الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أمطارا خفيفة إلى متوسطة في أغلب المناطق المنكوبة، كما توقعت أن تغمر المياه بعض الطرق والمناطق المنخفضة.

وقالت هيئة الأرصاد في سريلانكا المجاورة إن من المتوقع أن تنحسر الأمطار هناك بداية من الخميس مع ابتعاد المنخفض الجوي الذي تسبب في موجة الطقس السيء.

وقال مسؤولون إن الأمطار قتلت 25 شخصا في سريلانكا أغلبهم غرق وأصيب خمسة بجروح في انهيارات أرضية.

وذكر وزير إدارة الكوارث في ولاية تاميل نادو الهندية أن 16 شخصا قتلوا في الولاية.

وغمرت المياه مناطق عديدة في تشيناي عاصمة الولاية، وهي مركز لصناعة السيارات في الهند، واستخدم المسؤولون مضخات لسحب المياه التي ارتفعت لمستوى الخصر في بعض المناطق.