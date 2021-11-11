شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الفلسطينية تُدين جرائم الاحتلال وتطالب بتدخّل دولي لإطلاق عملية إنقاذ سريعة للسلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت بتدخّل دولي لإطلاق عملية إنقاذ سريعة للسلام.



وقالت في بيان إن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال تضيّق الخناق يوماً بعد يوم، وتلفّ الحبال على عنق فرصة تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حلّ الدولتين.

وأضافت "على الرغم من اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ٥ قرارات لصالح القضية الفلسطينية كتأكيد دولي جديد على إدانة المستوطنات، إلا أن شعبنا ينتظر تحويل تلك القرارات وغيرها من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية المتراكمة في إدراج الأمم المتحدة إلى خطوات عملية كفيلة بضمان نيل الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، إنفاذاً للقانون الدولي واحتراماً لقرارات الأمم المتحدة، وهذا يعني ضرورة الإسراع في إطلاق عملية إنقاذ سريعة لعملية السلام بين دولة فلسطين وإسرائيل، كما دعا بالأمس الرئيس محمود عباس".