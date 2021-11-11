السودان: أمر قضائي جديد بإعادة خدمة الانترنت في الخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (بي بي سي):

أصدرت محكمة في الخرطوم أمرا جديدا لشركات الاتصالات العاملة في البلاد بإعادة خدمة الانترنت في البلاد بعد قطعها من قبل السلطة المسؤولة عقب الانقلاب العسكري.

وطالب قاضي محكمة الخرطوم الشركات بإعادة الخدمة لكافة المشتركين بشكل مؤقت الى حين الفصل في الدعوى القضائية.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك ياسر مرغني التي رفعت الدعوى القضائية: إن الشركات تسلمت بالفعل نسخة من قرار المحكمة، مشيرا الى أنهم بانتظار تنفيذ الحكم.

وكانت المحكمة قد أمرت شركات الاتصالات بإعادة خدمة الانترنت للأشخاص الذين وردت أسمائهم في الدعوى وهو ما استجابت له الشركات.

لكن جمعية حماية المستهلك استأنفت الحكم الصادر باعتبارها تمثل السودانيين وليس الشخصيات التي رفعت الدعوى.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان قد برر قطع خدمة الانترنت بالمحافظة على الامن القومي وعدم بث خطاب الفتنة والكراهية على حد قوله.