بالصور.. كراكات وصنادل لتعويم السفينة السياحية الشاحطة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

كثفت الأجهزة المعنية بأسوان، من جهودها لتعويم وسحب الباخرة "ملكة النيل"، والتي تعرضت للشحوط اليوم الخميس، بإحدى الجزر النيلية أمام مرسى معبد كوم أمبو، وعلى متنها 70 سائحًا.

وقامت الهيئة العامة للنقل النهرى بالدفع بكراكتين وصندلين للسحب وشفط الرمال.

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه جرى تشكيل خلية أزمة تضم متخصصين وتوجهت لموقع الشحوط للأسرع بتعويم الفندق العائم.

وكشف اللواء عطية، أنه جاري التنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء شعبان عبدالسلام رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى لتكثيف أعمال تطهير المجرى الملاحي من خلال تكريك وتطهير نهر النيل بطول 125 كم داخل نطاق المحافظة وخاصة في 5 مناطق تقع بها جزر وترسيبات طينية.

وأضاف المحافظ، أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التكريك وإزالة الاختناقات الملاحية، وهو ما يتوازى مع تركيب الشمندورات في المسافة ما بين أسوان والأقصر للقضاء على ظاهرة الشحوط، مؤكدًا أن عدم الالتزام بتركيب أجهزة الجس الصوتي و GPS والأخطاء البشرية لقائدي الفنادق العائمة والدهبيات، يحتاج إلى مراجعة من الشركات المالكة لها.