بيلاروسيا: ما يحدث على الحدود مع بولندا "نتاج تصرفات الاتحاد الأوروبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

أكد وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، الخميس، أن ما يحدث على حدود بلاده مع بولندا هو نتاج لتصرفات الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكي في حديث له مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "ما يحدث (على الحدود مع بولندا) هو نتيجة تصرفات الاتحاد الأوروبي نفسه، هذه مجرد محاولات لتبرير سياسة المواجهة المدمرة تجاه روسيا".

وعلل الوزير البيلاروسي رؤيته: "لأنه إذا أخذناها على نطاق أوسع في سياق جيوسياسي، فإن جميع الإجراءات التي يتخذها ما يسمى بالغرب الجماعي الآن فيما يتعلق ببيلاروس، يتم توجيهها بنطاق بعيد المدى إلى روسيا".

وحول أسباب توجيه الغرب هذه التصرفات إلى روسيا قال ماكي: "لأن روسيا تشكل، كما يعتقدون، تهديدا للغرب الجماعي".

ولذلك خلص إلى أن "كل ما يتم اتخاذه من إجراءات الآن، فيما يتعلق ببيلاروس، من أجل معاقبة روسيا، بشكل أو بآخر".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض خامس حزمة من العقوبات على بيلاروس، منذ إجراء الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في العام الماضي، ليستهدف هذه المرة شركة الطيران الوطنية لقيامها بنقل المهاجرين إلى بيلاروس.

ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروس باستغلال المهاجرين من خلال مساعدتهم على الانتقال إلى الحدود الغربية للبلاد مع بولندا ولاتفيا وليتوانيا. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها انتقام من جانب مينسك على العقوبات الغربية التي فُرضت على حكومة بيلاروس بسبب قمع المجتمع المدني في البلاد.

وقالت المفوضية الأوروبية إن نحو 8 آلاف شخص وصلوا إلى الدول الثلاث الأعضاء بالاتحاد من بيلاروس المجاورة هذا العام.