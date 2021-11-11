طفلان يصارعان الموت بالمستشفى.. الصور الأولى لانفجار أسطوانة غاز بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتدبت قوات الأمن لجنة من المعمل الجنائي لمعاينة موقع انفجار أسطوانة غاز نتج عنها إصابة طفلين بمركز الوراق شمال الجيزة، الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بنطاق مركز الوراق.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برجال الإطفاء مدعومين بفرق إنقاذ بري بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

تبين انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم داخل منزل، ما أسفر عن إصابة طفلين نقلا إلى مستشفى الساحل لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.