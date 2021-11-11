حريق مخلفات بقطعة أرض في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، صباح الخميس، حريقا شبَّ في قطعه أرض فضاء بالعمرانية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شارع جمال الدين الأفغاني المتفرع من شارع الهرم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء لمنع امتداد النيران إلى الوحدات السكنية المجاورة لموقع البلاغ.

أمكن إخماد الحريق بكمية مخلفات دون إصابات وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده وتحرر المحضر اللازم.