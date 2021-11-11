الخطوط الملكية المغربية تطلق خطا مباشرا جديدا بين الدار البيضاء وتل أبيب

اسماعيل عبد الحي - أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، اليوم الثلاثاء، إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط بين الدار البيضاء وتل أبيب، ابتداء من 12 ديسمبر 2021، وذلك بوتيرة ثلاث ترددات في الأسبوع، مشيرة إلى أن مدة الرحلة ستصل إلى خمس ساعات ونصف الساعة.

وأفاد بلاغ للشركة بأنه « ستتم برمجة الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء أيام الثلاثاء والخميس والأحد أما الرحلات المنطلقة من تل أبيب، فستتم برمجتها أيام الاثنين والأربعاء والجمعة مشيرا إلى أنه سيتم رفع عدد الرحلات لاحقا إلى خمس رحلات أسبوعيا.

وقال البلاغ إلى أن هذا الخط الجوي الجديد يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها أواصر متينة بوطنها الأم. كما يروم تمكين السياح، ورجال ونساء الأعمال، من السفر إلى المغرب أو إلى إسرائيل ».