سفير السعودية بالفلبين يلتقي بوزير خارجيتها

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دوي انفجارات قوية في صنعاء بعد غارات التحالف
أفادت وسائل إعلام يمنية وعالمية عن سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب غارات جوية شنتها طائرات التحالف...
الحوثي يصفي السجناء وينهب أموال أسرهم
كشف مصدر أمني في العاصمة اليمنية (صنعاء) عن دفن الميليشيات الحوثية، ليلة الاثنين الماضي، عددا من المعارضين والإعلاميين والرافضين...
صمت أمريكي والحوثي يقتحم السفارة
بعد أيام من اختطاف الميليشيا 3 من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، وبعد قيامها قبل حوالي ثلاثة أسابيع باختطاف 22 آخرين، معظمهم يعملون...
أول امراة تقترب من رئاسة الحكومة السويدية
قدم ستيفان لوفين استقالته، من رئاسة الحكومة السويدية الأربعاء، بعدما شغل المنصب لسبع سنوات، وهي خطوة كانت متوقعة منذ...
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