مالي: دولتنا تواجه خطراً وجودياً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 15 دقيقة

أكد وزير خارجية جمهورية مالي، عبد الله ديوب، أن حكومة بلده قد تطلب المساعدة من روسيا في التعامل مع التحديات الداخلية الملموسة التي تمر بها البلاد حاليا.

وصرح ديوب، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: “كلما واجه بلدنا وضعا صعبا وقفت روسيا إلى جانبنا وساعدتنا ودعمتنا. والآن نمر بمثل هذا الوضع الصعب والمعقد، ولذلك قد نطلب المساعدة من صديقنا”.

وشدد الوزير على أن دولة مالي تواجه حاليا خطرا وجوديا واعتداءات لا تتوقف، مضيفا أن البعض “ينوون معاقبة مالي على خياراتها”.