مطار طهران.. عنوان للانقسامات الاجتماعية والثقافية في إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - كشفت تقارير إخبارية عن فجوة من الانقسامات الاجتماعية والثقافية في مطار طهران الدولي، لتكتمل صورة الدولة العنصرية التي رسخها النظام الإيراني.

ففي مطار “الإمام الخميني” الدولي، تتجلى الانقسامات الاجتماعية في إيران بوضوح، حيث يقف حجاج مدينة كربلاء المقدسة في العراق جنبا إلى جنب مع مواطنين آخرين متجهين لقضاء عطلة على الشاطئ في أنطاليا التركية، وفقا لمقال نشرته مراسلة “فاينانشال تايمز”، نجمة بزورمغر.

وعند النظر إلى مكاتب تسجيل الرحلات الجوية المتجهة نحو تركيا في المطار، لا يوجد ذكر لأنطاليا رغم أن معظم من يقفون في المطار ذاهبون إليها. بدلا من ذلك تسجل أماكن أقل شهرة أضنة أو ألانيا أو غازي باشا، وفقا للمقال.

وتقول المراسلة: “منذ ما يقرب من 20 عاما، ألزمت الجمهورية الإسلامية الخطوط الجوية التركية بالالتفاف وعدم السفر مباشرة إلى أنطاليا، حتى يتمكن القادة من الاختباء من أتباعهم الدينيين والسفر بحرية إلى أنطاليا لأخذ حمام شمس وشرب الكحول في فنادق الخمس نجوم”.

وتتوقف الرحلات الجوية التي تستأجرها وكالات السفر الإيرانية، في أضنة أو في أي مكان آخر لمدة 45 دقيقة تقريبا ثم تتجه إلى أنطاليا. حتى الخطوط الجوية الإيرانية المملوكة للقطاع الخاص والتي يدعمها مسؤولون في النظام تتوقف عند وجهات تركية تبعد خمس ساعات بالحافلة من أنطاليا، بحسب المقال.

وتقول المراسلة إن النظام الإيراني “يدعم ويغازل الموالين له” المسافرين للحج إلى كربلاء، في العراق المجاور، “من خلال توفير كمية وفيرة من الطعام والمشروبات وتحصيل رسوم خروج من المطار أقل من تلك التي يدفعها المسافرون الآخرون”.

في المقابل، “يمكن لأولئك الذين يريدون المزيد من الحرية الاجتماعية العثور عليها في بلد مجاور، مقابل رسوم عالية ورحلة طويلة نسبيا حتى الوصول إلى أنطاليا”.

وتشير إلى أن “الترويج لبعض فنادق أنطاليا يتم بشكل كبير من قبل وكالات السفر الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي، أمام أعين النظام، ما يثير الشكوك بأن النظام الإيراني يجني ثمار هذا العمل المربح”.

وعندما أقام مغني راب مغترب من إيران حفلا موسيقيا في تركيا، بلغت فيه سعر التذكرة الواحدة 250 دولارا، وهو ما يقارب الراتب الشهري لعامل إيراني، انزلق الجمهور إلى أعمال الشغب واشتبكوا مع بعضهم جسديا.

أثارت مقاطع الفيديو، التي انتشرت على نطاق واسع، أسئلة غاضبة حول سبب عدم إمكانية إقامة مثل هذه العروض في إيران لتجنب المشاجرات العامة في الخارج التي تضر بسمعة البلاد، كما أن استضافة الحفلات الموسيقية في الوطن سيجعل حضورها أرخص للأفراد، وتوفر أموال الدولة.

لكن عضو البرلمان، علي يزديخاه، قال إنه “لا يمكن لدولة إسلامية أن تسمح باستهلاك الكحول علنا، لتوفير بضعة من الدولارات”.

في المطار ، ينظر كلا الجانبين إلى بعضهما البعض في حالة من اليأس أو يهز رأسه باستنكار، حيث يتهم كل منهما الآخر بأنه يأخذ البلاد إلى هاوية اجتماعية وثقافية ودينية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تقول المراسلة، يدعي كل منهما أن الآخر ينشر وباء كورونا من خلال الذهاب إلى الأماكن المقدسة المزدحمة في العراق، أو الحفلات الموسيقية التي يشارك فيها مغنو البوب المغتربون ونجوم الراب في تركيا.