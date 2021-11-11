شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا برومانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون إن حريقا شب في مستشفى لعلاج مرضى كورونا بمدينة بلويستي بوسط رومانيا في وقت مبكر اليوم الخميس مما أسفر عن مقتل مريضين وإصابة ممرضة، في أحدث حريق في سلسلة من حرائق المستشفيات القاتلة التي وقعت خلال العام المنصرم.

واندلع الحريق الذي تم إخماده بسرعة في حوالي الساعة 0200 بتوقيت جرينتش في إحدى الغرف. وتم نقل 15 مريضا من الجناح إلى مستشفى آخر.

وهناك أكثر من 17400 مريض بفيروس كورونا، بينهم 310 أطفال يعالجون في مستشفيات رومانيا من بينهم 1823 حالة بالعناية المركزة.