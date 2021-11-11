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بدء إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بالاردن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح بالاردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، بسام حجاوي، عن بدء إعطاء الجرعة الثالثة لمن هم فوق 18 عاما ومضى على موعد جرعتهم الثانية 6 أشهر، اعتبارا من اليوم الخميس.

 

وأوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، بإعطاء الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا لعمر 18 سنة فما فوق، على أن يكون قد مضىت ستة أشهر على الأقل على تلقيه الجرعة الثانية من المطعوم، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

 

وأضاف الحجاوي لقناة "المملكة"، أن السبب في إعطاء الجرعة الثالثة هو ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس في الأردن.

 

ودعا إلى تلقي الجرعة الثالثة من نوع الجرعتين الأولى والثانية نفسه، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات "آمنة وفعالة".

 

وأشار إلى أن أي شخص يستطيع تلقي الجرعة الثالثة دون التسجيل على المنصة.

 

وكان وزير الصحة، فراس الهواري، أعلن في 7 أكتوبر الماضي، عن فتح مراكز تطعيم الجرعة الثالثة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا، للأطباء والكوادر الصحية، لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر، وأيضا الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، والفئات ذات الخطورة العالية مثل الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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