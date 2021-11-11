لحضورها حفل زفاف دون ارتداء كمامة.. انتقادات تطال نانسي بيلوسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لحضورها حفل زفاف دون ارتدائها كمامة للوقاية من فيروس كورونا.



ووصف البعض بيلوسي بأنها "منافقة"، إذ ظهرت في حفل زفاف آيفي جيدي، حفيدة الميلياردير، جان بول جيتي، في مدينة سان فرانسيسكو، من دون "كمامة".

وتساءل البعض عن سبب إلزام الأطفال بارتداء الأقنعة في مدارس ولاية كاليفورنيا، وعدم إلزام الضيوف بذلك.

وسأل شخص في تغريدة على موقع "تويتر": "لماذا تصر بيلوسي على ارتداء الأطفال الأقنعة، في حين أنها تكون هي في خطر أكبر بسبب عمرها؟ يبدو أنها ليست مهتمة".

وقال آخر: "لماذا يُسمح لنانسي بيلوسي بحضور حفل الزفاف الفخم في كاليفورنيا "بدون كمامة، بينما يجبر أطفال مدرستنا على ارتدائها؟ هل طبقة الخدم فقط هي التي تضطر إلى ارتداء الأقنعة!!".

وطالب آخرون بإسقاط إلزامية ارتداء الكمامات في المدارس، وسألوا: "هل يمكننا من فضلك إسقاط تفويض الكمامات لتلاميذ المدارس وكل شخص آخر الآن؟".