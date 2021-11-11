شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «أكسفورد» : بدء التجارب السريرية للقاح الجديد لفيروس إيبولا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ التجارب السريرية على لقاح جديد لفيروس إيبولا طورته جامعة أكسفورد.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا بأن اللقاح يهدف للوقاية من سلالات إيبولا في زائير والسودان - واللتان تسببتا معا في جميع حالات تفشي فيروس إيبولا والوفيات الناجمة عنه في أنحاء العالم.

وأطلقت جامعة أكسفورد المرحلة الأولى من التجارب لاختبار اللقاح على متطوعين من البشر.

واصطف بالفعل عدد قليل من المتطوعين، ويبدأ تجريب اللقاح اليوم الخميس.

يشار إلى أن هناك لقاحات أخرى لفيروس إيبولا للوقاية من السلالة الخاصة بزائير، لكن باحثي أكسفورد يأملون في أن يكون للقاح الجديد مدى أوسع.

وهناك أربعة أنواع من فيروس إيبولا معروفة بأنها تسبب المرض للبشر.

ومن بين هذه الأنواع، تعد السلالة المعروفة في زائير الأكثر فتكا، حيث تسبب الوفاة في 70% إلى 90% من الحالات إذا تُركت دون علاج.