ميركل تطلب من بوتين التدخّل لحل أزمة الهجرة في بيلاروس

برلين: طلبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحرّك ضد استغلال المهاجرين من قبل النظام البيلاروسي على ما قال الناطق باسمها شتيفن زايبرت الأربعاء.

وفي اتصال هاتفي، قالت المستشارة المنتهية ولايتها إن "استغلال المهاجرين أداة" على الحدود بين بولندا وبيلاروس "أمر غير مقبول"، كما ورد في تغريدة للناطق الرسمي باسم ميركل.

وكان وزير الخارجية الالماني هايكو ماس أعلن في وقت سابق تأييده لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد بيلاروس متهما الرئيس ألكسندر لوكاشنكو باستغلال المهاجرين بإرسالهم إلى الحدود البولندية.

ويتجمع آلاف المهاجرين اليائسين في البرد القارس على الحدود بين بيلاروس وبولندا فيما تتّهم وارسو روسيا وبيلاروس باستخدامهم لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي. والثلاثاء، اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي بشكل صريح الرئيس الروسي بالوقوف وراء أزمة المهاجرين.

والأربعاء، رفض الكرملين اتهامات رئيس الوزراء البولندي وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "نعتبر تصريحات رئيس الوزراء البولندي بأن روسيا مسؤولة عن هذا الوضع غير مسؤولة وغير مقبولة على الإطلاق".