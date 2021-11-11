إصابة رئيس استخبارات ألمانيا بـ"كورونا" رغم تلقيه اللقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، اليوم الخميس، إصابة رئيسه برونو كال، بفيروس كورونا المستجد، رغم تلقيه اللقاح.



وذكر جهاز الاستخبارات في بيان أن رئيسه أصيب على الرغم من تلقيه اللقاح، ويخضع حاليا للعزل المنزلي.

وأضاف أن كال بخير حاليا، متابعا "سيتم تحديد الأشخاص المخالطين له وإبلاغهم بالأمر على الفور".

يشار إلى أن صحيفة "بيلد" الألمانية نشرت في وقت سابق أنباء عن إصابة كال بالفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن كال "59 عاما" يرأس جهاز الاستخبارات الألماني منذ عام 2016.