أنجيلا ميركل تدعو إلى محادثات عاجلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل إلى عقد اجتماع عاجل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بعد أن سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد رقما قياسيا جديدا اليوم الأربعاء.



وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت في برلين اليوم إن المرض "ينتشر بشكل كبير" وإن هناك حاجة ماسة "لاستجابة سريعة وموحدة"، مضيفا أن ميركل تجري مناقشات مكثفة مع الوزراء والحكومات الإقليمية وأحزاب الائتلاف الحاكم المستقبلي في هذا الشأن، مضيفا أن "الفيروس لا يأخذ في الحسبان العمليات السياسية أو الفترات الانتقالية".

وذكر زايبرت أن ميركل أوضحت مرارا أنها مستعدة لعقد مؤتمر مع رؤساء حكومات الولايات.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد إجماع حتى الآن بين الولايات حول قواعد موحدة لمواجهة الجائحة.

وأوضح زايبرت أن أحد الأمور المهمة التي يجب مناقشتها في مثل هذا المؤتمر هو بذل جهد مشترك لتحقيق انتشار أسرع للجرعات التعزيزية من لقاحات كورونا.

وذكر المتحدث أن ميركل ترى أيضا أنه يجب أن يكون هناك حد أقصى متفق عليه على المستوى الوطني، متمثل في معدل إشغال أسرة المستشفيات، ويتم في حال تجاوز هذا الحد اتخاذ تدابير إضافية.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 39676 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات في ألمانيا منذ ظهور الفيروس بها.

وكانت الحصيلة القياسية السابقة قد تم إعلانها الجمعة الماضية وبلغت 37120 حالة. وقبل أسبوع كان عدد الإصابات هو 20398.