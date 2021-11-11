شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تعلن بدء موجة خامسة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمس الأربعاء إن فرنسا في بداية موجة خامسة من تفشي وباء كورونا.



وأضاف فيران لقناة تلفزيون تي.إف1 "عدة دول مجاورة تمر فعلا بموجة خامسة من وباء كوفيد. ما نشهده في فرنسا بالفعل يشبه بداية موجة خامسة"، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس يتسارع.

وسجلت وزارة الصحة أمس الأربعاء 11883 حالة إصابة جديدة وهو ثاني يوم على التوالي تتخطى فيه الحالات حاجز العشرة آلاف إصابة.