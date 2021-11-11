شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. ارتفاع إصابات ووفيات كورونا اليومية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصر امس تسجيل 934 إصابة بفيروس كورونا و63 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 921 إصابة و56 وفاة في اليوم السابق.



وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية بأن إجمالي عدد الحالات المسجلة ارتفع حتى مساء أمس الأربعاء إلى 340269 من ضمنها 19249 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن 627 متعافيًا من الفيروس خرجوا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 284993.