فوز 18 مشروعًا بجوائز مؤسسة "أم حبيبة" لريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

أعلنت مؤسسة أم حبيبة، أسماء الفائزين والفائزات فى مسابقة رواد ورائدات أعمال أسوان للعام الرابع على التوالي، وبلغ عدد المشروعات الفائزة 18 من أصل 28 تأهلوا إلى الدور النهائي، وبلغ إجمالي الجوائز المقدمة مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه.

وتعد مسابقة مؤسسة أم حبيبة أكبر مسابقة لريادة الأعمال في محافظة أسوان وتأتي في إطار مشروع تنمية مهارات شباب أسوان بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان والحكومة الكندية .

وتنوعت المشروعات الفائزة ما بين صديقة للبيئة وأخرى للحفاظ على التراث والحرف اليدوية ومشروعات خدمية ورقمية وزراعية وطبية.