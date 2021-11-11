وقف استيراد التوك توك.. الحكومة تبدأ تفعيل القرار رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بوقف استيراد "التوك توك".

ونصت المادة الأولى من القرار على أن "يوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة - شاسيه - محرك) للمركبات ذات الثلاث عجلات -التوك توك".

كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي اليوم الخميس.

ومساء الثلاثاء، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك "، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار "يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين".

وأوضحت أن القرار "جاء بعد دراسة متأنية من جميع الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبصفة خاصة الغاز الطبيعي، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات (ميني ڤان) كبديل عن التوك توك".

ويستهدف القرار كذلك تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة "التوك توك" بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي وذلك على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.