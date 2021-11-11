إسرائيل تستعد لصراع محتمل مع إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة

تستعد إسرائيل لصراع محتمل مع خصمها الإقليمي إيران ووكلائها في المنطقة، مع زيادة وتيرة الإسرائيلية للأهداف الإيرانية في سوريا.

وبحسب تقرير بثته وكالة “أسوشيتد برس”، فقد قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوفاخي مؤخرا “إن الجيش الإسرائيلي يسرع خططه العملية، والاستعداد للتعامل مع إيران والتهديد العسكري النووي”.

وأضاف كوفاخي في اجتماع بالكنيست “إن الجيش يواصل العمل ضد أعدائنا، وهناك عمليات ومهمات سرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي”.

وجاءت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا، حيث شنت إسرائيل مئات الضربات على أهداف عسكرية مرتبطة بإيران في سوريا، لكنها نادرا ما تعترف بعملياتها.

وتعتبر إسرائيل إن وجود إيران بالقرب من حدودها الشمالية خط أحمر، وهي غالبا ما تقول إنها تستهدف شحنات الأسلحة المتجهة إلى جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران ومنشآت مرتبطة بإيران في سوريا.

وترى إسرائيل في إيران تهديدا “وجوديا”، وهي تحذر من أنها ستتصرف بقوة عسكرية إذا لزم الأمر، لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، قال الأسبوع الماضي “إذا كان هناك نظام إرهابي سيحصل على سلاح نووي، فعلينا أن نتحرك سريعا”.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي للأغراض السلمية، ومن المقرر أن تستأنف طهران محادثات مع القوى الغربية نهاية الشهر الحالي، بعد انهيار اتفاق 2015.