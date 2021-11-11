الحكومة الألمانية تستعد لتمرير تشريع متعلق بجائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في الوقت الذي تشهد فيه ألمانيا زيادة مرتفعة بأرقام فيروس كورونا، تعتزم الحكومة المؤقتة الحالية في ألمانيا، التي ستشكل الحكومة المقبلة، إدخال تشريع هذا الأسبوع بشأن جائحة كورونا.

وتستعد الحكومة تمرير تشريع يسمح بالإعلان عن انتهاء “الوضع الجائحي على النطاق الوطني” منذ مارس 2020 بنهاية هذا الشهر وتضع إطارا قانونيا جديدا لإنشاء إجراء فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في ألمانيا تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بعد أن كانت سجلت يوم أمس 39676 إصابة

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ألمانيا، معهد “روبرت كوخ” بأن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد، ارتفع إلى 4894250 إصابة، بعد تسجيل 50196 إصابة جديدة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة المسجلة نتيجة الإصابة بالفيروس، ارتفعت إلى 97198، بعد تسجيل 235 وفاة جديدة.

بدوره، قال رئيس معهد “روبرت كوخ” لوثار فيلر الأربعاء الماضي “بالنسبة لغير الملقحين، فهناك خطر شديد من احتمال إصابتهم في الشهور المقبلة”.

وستفرض السلطات في ولاية ساكسونيا، حيث معدل الإصابات أعلى بمرتين من المعدل الوطني إذ يبلغ 491.3، قيودا جديدة على غير الملقحين اعتبارا من الاثنين.

وسيمنع غير الملقحين من الجلوس في المساحات المغلقة في المطاعم والمقاهي أو حضور مناسبات في هكذا أماكن، إلا إذا أثبتوا أنهم تعافوا مؤخرا من كوفيد-19، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وتعد هذه القواعد الأكثر تشددا التي تفرض على غير المحصنين في ألمانيا، علما أنه سيتم إعفاء الأطفال والأشخاص الذين لا يمكنهم تلقي اللقاحات لأسباب صحية.