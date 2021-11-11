الدولار يسجل ذروة 2021

بغداد - ياسين صفوان - سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في عام 2021 مقابل الجنيه الإسترليني واليورو، اليوم الخميس، بينما يعاني الين الياباني من أسوأ هبوط له خلال شهر.

يأتي ذلك بعد أعلى قراءة للتضخم في الولايات المتحدة منذ 30 عاما، عززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990 الشهر الماضي.

وقفز معدل التضخم في أكتوبر بنسبة 6.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.

وهبط اليورو في ظل اعتبار أن البنك المركزي الأوروبي يتلكأ في تشديد السياسة، وهبط أكثر إلى 1.1465 دولار الخميس، وهو أدنى مستوى منذ تموز/ يوليو 2020.

وانخفض الجنيه الإسترليني أيضا مسجلا انخفاضا جديدا هو الأدنى في 11 شهرا، الخميس عند 1.3393 دولار.

وواصل الين الياباني تراجعا حادا عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة إلى 114.15 مقابل الدولار، وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قاع شهر واحد.

فقد تراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7298 دولار بينما هبط نظيره النيوزيلندي 0.3% إلى 0.7038 دولار.

والأسبوع الماضي، أعلن المركزي الأمريكي عن خفض مشترياته الشهرية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري البالغة 120 مليار دولار بمقدار

15 مليار دولار، لكن جيروم باول، رئيس البنك، قال إنه لا توجد حاجة ملحة لرفع تكاليف الاقتراض.

وارتفع مؤشر الدولار بعد برهة من إعلان المركزي الأمريكي، أمس الأربعاء، من 93.80 نقطة إلى 94.25، بحلول الساعة الـ0800 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الاثنين.

وفي 22 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تراجع الدولار أمام العملات المنافسة، واتجه نحو تسجيل ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بفعل أنباء عن تفادي مجموعة ”إيفرغراند“ الصينية المثقلة بالديون تخلفا عن السداد دعمت الإقبال على الأصول العالية المخاطر.

وفي ذلك الحين، دفعت المخاوف بشأن مجموعة التطوير العقاري، التي تعادل ديونها اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، المستثمرين لحيازة العملات التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الدولار الأمريكي والدين الحكومي.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% إلى 93.61 نقطة، ما يضعه على مسار نحو تسجيل تراجع للأسبوع الثاني.