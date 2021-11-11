الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من يوم غد الجمعة".

وأضاف البيان، إن "طقس اليوم سيكون غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر عدا الاقسام الغربية حيث سيكون الطقس صحوا".

