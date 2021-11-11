- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع خبر الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من يوم غد الجمعة".
وأضاف البيان، إن "طقس اليوم سيكون غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر عدا الاقسام الغربية حيث سيكون الطقس صحوا".
وأضاف البيان، إن "طقس اليوم سيكون غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر عدا الاقسام الغربية حيث سيكون الطقس صحوا".