توجيه جديد لأمين بغداد لمواجهة موسم الامطار - عاجل

وذكر بيان للامانة ورد لـ الخليج 365، ان "الاجتماع الاسبوعي السادس لغرفة عمليات الاستعداد لموسم الامطار الذي ترأسه أمين بغداد تضمن تشكيل لجنة تضم دوائر (مجاري بغداد، التخطيط والمتابعة، الرقابة والتدقي ، شركة ابن رشد) لمتابعة وتقييم اعمال اصلاح التخسفات في خطوط التصريف لعموم القواطع البلدية ".واضاف ان "الاجتماع تناول ايضاً الاعمال الجارية لتنفيذ خطي طواريء ضمن قاطع بلدية الاعظمية وموقف اصلاح التخسفات في عموم الدوائر البلدية ومتابعة تخسفات خط بغداد الرئيس ، ووجه امين بغداد بالمباشرة باصلاح خطوط التوصيل في قطاع (٣١) بمدينة الصدر ".

وتابع البيان، ان "الاجتماع تضمن الاتفاق مع محافظة بغداد حول استعداد آلياتها التي يمكن استعمالها من قبل امانة بغداد خلال هطول الامطار الغزيرة ومتابعة الاتفاق المشترك مع وزارات الكهرباء والنفط والموارد المائية وكذلك قيادة عمليات بغداد".



واشار الى ان "الاجتماع بحث التنسيق المشترك بين دائرة مجاري بغداد والدوائر البلدية لادارة عمل وتشغيل المحطات وكذلك استنفار المراكز البلدية والمراقبين وانتشارهم عند هطول الامطار ، كما وجه امين بغداد بمتابعة اعمال تنظيف خطوط وشبكات التصريف ومشبكات الامطار وبشكل يومي طيلة ايام السنة".