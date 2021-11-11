شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 63 وفاة و934 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المصرية امس 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة يوم الأربعاء، مقابل 921 إصابة و56 وفاة الثلاثاء.



وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي مصابي الفيروس حتى الأربعاء بلغ 340269، منهم 284993 تم شفاؤهم، و19249 حالة وفاة.

وتشهد مصر منذ أغسطس ارتفاعا جديدا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة في ظل الموجة الرابعة من الجائحة.