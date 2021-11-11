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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك.. تسجيل 264 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بتسجيل 264 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في البلاد 290374 شخصا.
ويرجح المسؤولون أن تكون وفيات كوفيد-19 أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.
يذكر أن المكسيك تحتل المرتبة الرابعة في العالم من ناحية الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.