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المكسيك.. تسجيل 264 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

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أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بتسجيل 264 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في البلاد 290374 شخصا.

 

ويرجح المسؤولون أن تكون وفيات كوفيد-19 أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

 

يذكر أن المكسيك تحتل المرتبة الرابعة في العالم من ناحية الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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