وزارة الأوقاف الأردنية تعلن ترتيبات الحج المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، إجراءات أداء العمرة برا وجوا للقادمين من الأردن.



وأكد الخلايلة على "أهمية العلاقات بين البلدين الوطيدة والقوية بفضل حكمة القيادتين في البلدين الشقيقين، وتعزيزها دوما".

وأشار إلى أن "دائرة الحج والعمرة في الوزارة ستعلن عن ترتيبات الحج لهذا العام بعد الانتهاء من دراستها واتخاذ القرار المناسب من الجانب السعودي"، متمنيا أن "يعود موسم الحج كما كان عليه قبل جائحة كورونا".

وأشاد بالمشاريع الكبيرة التي نفذتها الحكومة السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن، مشيدا بـ"التطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام".