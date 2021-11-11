ضمن حفل زفاف جماعي.. محمد بن زايد يحتفل بزواج نجله على الشيخة فاخرة (صور)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إقامة حفل زفاف نجله الشيخ حمدان بن محمد بن زايد على كريمة الشيخ خليفة بن حمدان بن محمد آل نهيان، الشيخة فاخرة، وذلك ضمن حفل زفاف جماعي يشمل 150 شابًا إماراتيًا.



وشهد حفل الزفاف الجماعي حضور كل من: "الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، بجانب عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين".

وتزامن العرس الجماعي لنجل ولي عهد أبوظبي، مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين للدولة "اليوبيل الذهبي للاتحاد"، حيث تخلل الحفل عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى مكافحة جائحة "كوفيد-19".

ومن جانبهم، هنأ أصحاب السمو، العرسان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معربين عن تمنياتهم لأبنائه المواطنين السعادة والتوفيق في بناء أسر متماسكة قائمة على المودة والرحمة والتفاهم، كما حثوا العرسان على أهمية توثيق الروابط الأسرية والاجتماعية والمحافظة على العادات والقيم الإماراتية الأصيلة لما للأسرة من دور رئيس في بناء المجتمع وترسيخ أركانه وتماسكه.

وبدوره، نشر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة عبر "تويتر"، قائلًا: "سعدت اليوم كما سعد شعب الإمارات بزفاف حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وزفاف 150 شابا إماراتيا معه.. نبارك لآل نهيان الكرام.. نبارك لـ300 أسرة إماراتية زواج أبنائها وبناتها.. نبارك لشعبنا في عامه الخمسين أفراحه ومسراته ونسأل الله أن يديم الخير والبركة علينا جميعا".