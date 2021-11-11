شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين لقيامهم ببيع المخدرات في حرم جامعي بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقي القبض على طالب ثانوي إيطالي يبلغ من العمر 19 عامًا يوم الأربعاء للاشتباه في قيامه ببيع مخدرات في حرم جامعي في جنوب إيطاليا.

واعتقل الشاب مع حارس في جامعة باري (49 عاما) بتهمة توزيع الحشيش.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على الاثنين متلبسين في عمليتين منفصلتين.

وتم العثور على الطالب مع الحشيش و 950 يورو نقدًا ، يُعتقد أنها أرباح من أنشطته.

وتم العثور على حشيش مخبأ في غطاء الهاتف المحمول للحارس و 45 يورو نقدًا.