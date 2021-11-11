لقاء قطري أمريكي في واشنطن غدا لإجراء الحوار الاستراتيجي الرابع بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

يستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نائبَ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والوفد القطري المرافق له في العاصمة واشنطن غدا الجمعة لإجراء الحوار الاستراتيجي السنوي الرابع بين الولايات المتحدة وقطر.

وسينضمّ إلى بلينكن مسؤولون من مجلس الأمن القومي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع ووكالات أمريكية أخرى، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وسيبدأ الوزيران بلينكن وآل ثاني جلسات الحوار بتصريحات علنية، بعدها سيشرع الوفدان في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والصحة العامة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان، وتغير المناخ، وكفاءة الطاقة واستقلاليتها، والمساعدات الإنسانية، والتعاون الاقتصادي، والتبادلات الثقافية والتعليمية ، وفقا لبيان للخارجية الأمريكية وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الخميس.​