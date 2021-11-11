كورونا في 24 ساعة| رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين.. وحقيقة تعطيل الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 627 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 284993 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

63 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

"مكتفين لعدة أشهر".. العليا للفيروسات عن تحذير الصحة العالمية من نقص "السرنجات"

العلاج جواك.. الصحة تناشد المواطنين التبرع بالبلازما

ألمانيا تفضل لقاح فايزر بيونتيك عن لقاحات موديرنا للشباب والحوامل

حصّن نفسك.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

تعطيل الدراسة؟ وزير التعليم يحسم الجدل بمنشور على الفيسبوك

بعد تحسن جائحة كورونا.. التعليم تستأنف عودة إيفاد المعلمين المصريين لليابان

بخاخات أنف وحبوب.. الصحة العالمية تنتظر بفارغ الصبر الجيل الثاني من اللقاحات

وفاة 3 أطباء بكورونا.. والنقابة: العدد يرتفع لـ 633 شهيدًا

فايزر تقدم طلبا لليابان لترخيص لقاحها الخاص بالأطفال ما بين 5 و11 عاماً

الصين تشتبه في إمكانية انتقال كورونا عن طريق طرود ملابس الأطفال

جمعها التصوير بأحمد خليل.. حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورونا

هل هو برد أم كورونا؟.. عالم أوبئة يشرح: الأعراض تختلف قبل وبعد التطعيم

وكالة الأدوية الأوروبية تبدأ تقييم إعطاء لقاح "موديرنا" للأطفال بين 6 أعوام و11 عاما

ما سبب حدوث إصابات بكورونا بين الحاصلين على اللقاحات؟

ولاية بافاريا الألمانية تعلن حالة الكوارث بسبب أزمة كورونا

الصحة العالمية: وباء كورونا يهدد التقدم العالمي في مواجهة الحصبة