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كوريا الجنوبية تسجل 2520 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 2520 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 388 ألفا و351 حالة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 21 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 3033.

وتلقى 76ر41 مليون شخص أو 3ر81% من سكان البلاد البالغ تعدادهم 52 مليون نسمة أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تم تطعيم 73ر39 مليون شخص أو 4ر77% من السكان بشكل كامل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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