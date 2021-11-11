غوغل تطلق تطبيقاً يساعد ذوي الإعاقة في الكلام على التواصل



نيويورك: لفترة طويلة، كافح الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الكلام أثناء التعبير عن أفكارهم ونقلها للآخرين. وعلى الرغم من أن بعض الشركات قد بدأت في جعل منتجاتها تعمل بشكل أفضل للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في النطق، إلا أن هذه المنتجات لم تكن بالمستوى المطلوب.

أعلنت غوغل اليوم أنها أنشأت تطبيق أندرويد جديد يسمى "بورجيكت ريليت"، يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الكلام على التواصل بسهولة أكبر مع الآخرين ومع مساعد غوغل.

وقالت جولي كاتيو، مديرة الإنتاج في مركز غوغل للأبحاث، في مقطع فيديو: "لا تعمل ميزة التعرف على الكلام القياسية دائمًا بشكل جيد للأشخاص الذين يعانون من صعوبات النطق، لأن الخوارزميات لم يتم تدريبها على عينات من كلامهم. أما التطبيق الجديد، فسيحتوي على آلية للتعرف على أنماط كلام المستخدمين بشكل أفضل"

يستخدم تطبيق "بروجيكت ريليت" نماذج مخصصة مدربة على أنماط كلام كل مستخدم على حدة. عندما يقوم شخص ما بتشغيل التطبيق لأول مرة، سيطلب منه تكرار بعض العبارات لإنشاء نموذج أساسي وفهم الطريقة التي يتحدث بها.

بعد ذلك، يمكن للتطبيق، القيام بثلاثة أشياء: تحويل كلام المستخدم إلى نص يمكنه نسخه ولصقه أو إظهاره للأشخاص على شاشتهم، وقراءة ما قاله المستخدم بصوت مركب، والتواصل مع مساعد غوغل.

وبحسب الشركة، فإن هذا التطبيق لا يزال في طور الاختبار، وسيتم إطلاقه رسمياً حالما تثبت التجارب بأنه فعال ومناسب للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الكلام، وفق ما أورد موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.