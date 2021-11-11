عقوبات أوروبية مرتقبة على بيلاروس



بيلاروس: اقترب الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى من فرض عقوبات على بيلاروس بسبب الحشد المتزايد من المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل، حيث اتفقت الدول الأعضاء على تمديد نظام عقوبات قائم بالفعل.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على خطوة التحديث بشكل رسمي الاثنين المقبل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ما ذكرته مصادر دبلوماسية في أعقاب اجتماع لسفراء دول الاتحاد.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض خامس حزمة من العقوبات على بيلاروس، منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي شهدتها البلادالعام الماضي، ليستهدف هذه المرة شركة الطيران الوطنية لقيامها بنقل المهاجرين إلى بيلاروس.

ويتهم الاتحاد بيلاروس باستغلال المهاجرين من خلال مساعدتهم على الانتقال إلى الحدود الغربية للبلاد مع بولندا ولاتفيا وليتوانيا. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها انتقام من مينسك على العقوبات الغربية التي فرضت بسبب القمع السياسي في البلاد.

وقالت المفوضية الأوروبية إن نحو 8 آلاف شخص وصلوا إلى الدول الثلاث الأعضاء بالاتحاد من بيلاروس المجاورة هذا العام.