شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدرج ثلاثة من قادة الحوثيين باليمن على قائمة سوداء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ثلاثة من قادة جماعة الحوثي على قائمة سوداء يوم الأربعاء لتهديدهم السلم والأمن والاستقرار في اليمن، مما يعرضهم لتجميد للأصول في أنحاء العالم وحظر للسفر وحظر أسلحة.

ووافقت الدول الأعضاء بالمجلس وعددها خمس عشرة دولة بالإجماع على فرض عقوبات على محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة الأركان العامة الذي يقود هجوم الحوثيين على مأرب ويوسف المداني وهو قائد قوات حوثية مكلفة بالزحف إلى مأرب وصالح مسفر صالح الشاعر المتهم بمساعدة الجماعة في الحصول على أسلحة مهربة.