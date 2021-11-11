شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولي يحث على وقف العنف في «ميانمار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق يوم الأربعاء بشأن تصعيد للعنف في أنحاء ميانمار ودعا في بيان نادر وافقت عليه الدول الأعضاء الخمس عشرة إلى وقف فوري للقتال وأن يتحلى الجيش بأقصى درجات ضبط النفس.

يأتي البيان وسط تقارير عن حشد أسلحة ثقيلة وقوات في ولاية تشين مما يشير إلى هجوم وشيك للجيش لطرد جماعات من الميليشيات تشكلت بعد الإطاحة بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في انقلاب عسكري في الأول من فبراير شباط.