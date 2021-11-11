شكرا لقرائتكم خبر عن ضو: مطلوب رفع يد الاحتلال الإيراني عن مؤسسات الدولة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتدحرج الأزمة الدبلوماسية المستجدة بين لبنان ودول الخليج، مع عدم تمكن السلطات اللبنانية من اتخاذ إجراءات لحل الأزمة التي تسبب بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ورغم مرور أسبوعين على تلك التصريحات اللا مسؤولة لمسؤول لبناني ويبدو أن إحكام الميليشيا سيطرتها على القرار في لبنان حال حتى الآن دون حدوث أي تطور يأخذ مصالح لبنان والشعب اللبناني بعين الاعتبار بعيدا عن مصالح التيار الوطني الحر الذي يقود البلد مع حزب الله إلى المجهول، وكما توقعت العديد من المصادر اللبنانية فلم تحدث استقالة أو إقالة قرداحي، فيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يملك أي قرار، ويرى مراقبون لبنانيون القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والدول الخليجية كانت بمثابة توعية للشعب اللبناني بخطورة «حزب الله» ومشروعه وستحدث فرزا داخليا لبنانيا جديدا، إلا أنه يجب إيجاد حل لها لوقف تداعياتها لما لهذه التداعيات من تأثير على لبنان.

رفع الاحتلال

ورد منسق «تجمع من أجل السيادة» نوفل ضو، عبر ”الخليج 365” على كلام نعيم قاسم نائب حسن نصر الله الذي دعا المملكة العربية السعودية لكف يدها عن لبنان، مشددا على أن «يد السعودية بالنسبة إلى لبنان هي اليد الممدودة لفعل الخير والإعمار ومساعدة اللبنانيين على استعادة حياتهم الطبيعية»، قائلا: «أما عندما يطلب منها الشيخ نعيم قاسم كف يدها عن لبنان، فإنهم يطلبون قطع رزق اللبنانيين كما يقال ووقف أي مساعدة من قبل العرب للبنان على الأصعدة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي إن كنا فعلا نريد رفع يد أحد عن لبنان، فالمطلوب رفع يد الاحتلال الإيراني عن لبنان».

وأضاف ضو: «إن كان هنالك من رفع ليد معينة عن لبنان فمطلوب رفع يد الاحتلال الإيراني عن مؤسسات الدولة الدستورية، رئاسات الحكومة والجمهورية والمجلس النيابي وعن كل مؤسسات الشرعية، ولرفع يد الاحتلال الإيراني عن القضاء اللبناني، ولرفع يد الاحتلال الإيراني عن كل المؤسسات التي يملي فيها حزب الله قراراته».

يد الخير

ويتابع: «أما مطالبة المملكة العربية السعودية بكف يدها عن لبنان فيعني قطع علاقة لبنان بمحيطه العربي، قطع العلاقة مع تاريخ لبنان وثقافته وهويته العربية، وهذا ما يحلم به حزب الله خلال تلك الفترة ويحلم به الاحتلال الإيراني، ولكن الشعب اللبناني واعٍ لهذه الخطة الإيرانية ولن يقع بهذا الفخ، على الرغم من حالة الفرض التي يمليها الاحتلال إلا أن لبنان قادر بمشيئة أبنائه على حل هذه المشكلة ولو تطلب الأمر بعض الوقت، لأنه لا يمكن للاحتلال أن يدوم».

ويجزم بأن «يد المملكة هي يد الخير والمعونة السياسية والأمنية والعسكرية وهي التي أمدت الشعب اللبناني بالمليارات لإعادة إعمار ما حصل جراء الحرب التي تسبب بها حزب الله في العام 2006، اليد السعودية هي التي امتدت إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية والتي ساعدتها بمليار دولار خلال حرب الجرود وكل هذه القضايا مستاء منها حزب الله، ولا يريد أن تمتد أي يد إلى لبنان لمساعدة مؤسساته».

إبعاد لبنان

أكد رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان النائب السابق عماد الحوت، في تصريح لـ«اليوم» وجود مخطط لإبعاد لبنان عن محيطه العربي، وقال حوت إن «كلام وزير الإعلام جورج قرداحي لم يكن بريئا وهو كان مقصودا»، موضحا أن «السياق العام الذي تم تسريب الفيديو فيه، وإصرار قرداحي على مضمون ما قاله في المقابلة، وبالتالي عدم التراجع أو الاستقالة لتسهيل عملية تصحيح الموقف، كل هذا يشير إلى احتمال أن الأزمة قد صنعت في اتجاهين، اتجاه داخلي يرتبط بالتحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت ووضع ملف الأزمة مقابل مسار التحقيق، وآخر خارجي في إطار شد الحبل الدولي الإقليمي الدائر في المنطقة والسعي لخلط الأوراق»، قائلا: «الأمر الآخر الملفت هو سرعة حزب الله في إصدار البيان عقب الأزمة ودعوته قرداحي إلى عدم الاستقالة، مما يؤكد وجود مخطط لإبعاد لبنان عن محيطه العربي».

منصة تهديد

ويوضح أن «المشكلة لا تكمن في تصريحات قرداحي بالنسبة إلى الحرب في اليمن فحسب، بل في إصراره على تأكيد مواقفه بعد أن أصبح عضوا في الوزارة، والتي ينص بيانها الوزاري على أحسن العلاقات مع الدول العربية، وهذا يؤكد أن الأزمة ليست بريئة وإنما مخطط لها لعزل لبنان عن العالم العربي»، لافتا إلى أنه «إذا راجعنا مسار الأزمة في اليمن يظهر لنا أن دخول المملكة العربية السعودية على خط اليمن كان بناء على طلب من اليمنيين في ذلك الوقت، والذي أتى نتيجة للصراعات الداخلية التي أطلقها الحوثيون والتي جزء منها داخلي والآخر خارجي».

ويجزم بأنه «لا يمكن للبنان أن يعيش معزولا عن امتداده العربي الطبيعي»، مشددا على أن «غالبية الشعب اللبناني يسعى إلى أفضل العلاقات مع الدول العربية، ويرفض أن يتحول لبنان إلى منصة تهديد لأمن واستقرار العالم العربي، ولهذا لن ينجحوا في إقحام الشعب اللبناني في هذه الأزمة وجعل لبنان على مسافة من محيطه العربي»، معلنا أن «هنالك محاولة ربط لبنان بمحور معين». ويعرب عن خشيته من «ترك الفراغ في لبنان بهذا الشكل، مما يسمح لمحاور أخرى أن تملأ هذا الفراغ العربي».

علاقة عميقة

ويشدد على أنه «لا يمكن إلا أن يكون هناك تصالح مع السعودية، فلبنان عربي مهما حاول البعض أخذه إلى مكان آخر خصوصا أن العلاقة مع المملكة هي علاقة عميقة، كما أن أغلب اللبنانيين معارضون لهذا المسار من عزل لبنان عن محيطه العربي». ويختم: «من واجب الحكومة أن تجتمع سريعا لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح الوضع واستعادة العلاقات الحسنة مع الإخوة والأشقاء العرب، وعلى وجه الخصوص مع المملكة العربية السعودية، التي كان لها الفضل الكبير في وقف الحرب الأهلية في لبنان عبر توقيع اتفاق الطائف في العام 1989، بالإضافة إلى ذلك الأشقاء العرب لم يتركوا لبنان يوما، إلا ومدوا يد العون له، والشواهد على ذلك كثيرة، لا سيما بعد كل اعتداء إسرائيلي، فضلا عن المساهمة في إعمار العديد من القرى والبلدات في الجنوب وغيره من المناطق اللبنانية».ساحة تخريب

غردت النائبة رولا الطبش على حسابها عبر «تويتر» قائلة: ‏ارحموا ما بقي من الوطن وصبر الناس بعدما أوصلتمونا إلى قعر الجحيم. اتركوا لنا الحضن العربي نلوذ به دائما، وكفى مقامرة بكرامات اللبنانيين وبلقمة عيشهم من أجل مغامرات فئوية حولت بلدنا إلى ساحة تخريب بالوكالة عن السيد الإيراني.

المملكة يد الخير والمعونة السياسية والأمنية والعسكرية التي أمدت لبنان بالمليارات

الحوت: الشعب اللبناني يرفض أن يتحول البلد إلى منصة تهديد لأمن واستقرار العالم العربي

البطش: كفى مقامرة بكرامة اللبنانين وعيشهم لمصلحة فئة حولت بلدنا إلى ساحة تخريب إيرانية