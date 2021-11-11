شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال أفغانستان.. الكارثة تلوح في الأفق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر موقع «ذي كونفيرسيشن» الأمريكي من كارثة تلوح في الأفق تهدد حياة الأفغان لا سيما الأطفال منهم.

وبحسب مقال لـ «بارتيك أو ليري» و«جيانكيانغ»، بعد أشهر من عودة طالبان إلى أفغانستان، هناك مخاوف كبيرة بشأن حالة البلاد، وعلى وجه الخصوص حياة الأطفال.

وتابعا: وفقًا لاستطلاعات أجراها برنامج الغذاء العالمي، فإن 95% من الأسر لا تستهلك ما يكفي من الغذاء. الاقتصاد على وشك الانهيار، مما يؤدي إلى تفاقم الخطر الذي يهدد سبل عيش الأطفال وأسرهم.

وأردفا: تحث الأمم المتحدة المجتمع الدولي ليس فقط على زيادة مساعداته للبلد، ولكن أيضا مراقبة سلامة النساء والأطفال.

وأضافا: لا يمكن فصل أزمة الجوع وسوء التغذية عن سنوات الصراع والعنف في أفغانستان. نشأت أجيال من الأطفال في عالم يتسم بالصدمة والحرمان. كانت هناك بعض بذور الأمل لتغيير القبول الطبيعي للعنف ضد الأطفال، ولكن هذا كان مبنيًا على الإصلاح المؤسسي الذي يبدو أنه قد تبخر الآن.

ومضيا بالقول: مع تضاؤل اهتمام وسائل الإعلام الغربية بهذا البلد، نحث المجتمع الدولي على عدم نسيان محنة أطفال أفغانستان، خاصة في الأشهر غير المستقرة المقبلة.

وتابعا: هناك أشكال مختلفة من العنف ضد الأطفال في أفغانستان، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المنزلي والعائلي وتفجير المدارس وأنواع أخرى من الهجمات والقتل. منذ بداية عام 2019 حتى نهاية عام 2020، قُتل أو شُوه أكثر من 5700 فتاة وصبي في أفغانستان.

واستطردا: بينما تم استهداف الفتيات فيما يتعلق بالحصول على التعليم، فقد تم تجنيد الفتيان بأعداد كبيرة في الجماعات المسلحة، مثل طالبان. تظهر الصور الأخيرة لأطفال مسلحين في مظاهرة ضد طالبان مدى الخطورة على سلامتهم في الوقت الحالي.

وأضافا: فقد العديد من الأطفال والديهم بسبب العنف خلال سنوات النزاع الطويلة. واستجابة لذلك، تلعب دور الأيتام دورا مهما في أفغانستان. ومع ذلك، فإن الرعاية التي تقدمها هذه المؤسسات تتعرض الآن للخطر بسبب نقص التمويل الخارجي والمحلي. بل إن بعض دور الأيتام تقلل من كمية الطعام التي يمكن أن تقدم للأطفال.

ومضيا بالقول: حقق العقدان الأخيران من التدخل العسكري الغربي نتائج متباينة للشباب في أفغانستان. شهد الأطفال مشاهد مروعة للعنف تسبب الخوف والقلق والصدمات النفسية وغيرها من مشكلات الصحة العقلية.

وأردفا: في الوقت نفسه، تمكنت الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية الأخرى من الوصول إلى مساحات شاسعة من البلاد وفضح انتهاكات حقوق الأطفال. والأهم من ذلك أنهم كانوا قادرين على العمل من أجل تعزيز حقوق الفتيات.

وتابعا: مع عودة طالبان إلى السلطة الآن، لم يعد العديد من الوكالات الإنسانية الدولية يعمل في البلاد.

وأشارا إلى أن السؤال الآن هو كيف يمكن الحفاظ على هذه المكاسب الصغيرة؟ وكيف يمكن للآباء والمعلمين والقادة المجتمعيين والدينيين والسلطات الحكومية الجديدة التصرف بما يخدم مصالح الأطفال؟

وأضافا: يجب على جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك طالبان، احترام تاريخ وثقافة وتنوع المجتمعات المسلمة في أفغانستان. تحتاج طالبان، على وجه الخصوص، إلى أن تكون على دراية بحقوق الأطفال العالمية وأن يكون لديها احترام أساسي لحقوق الأطفال في الحياة والأمن الغذائي والسلامة.

ونبها إلى أن ذلك سيتطلب من المجتمع الدولي إيجاد التوازن الصحيح للعمل مع الحكام الجدد وممارسة الضغط المناسب.

واختتما بالقول: هناك بالفعل بعض الدلائل على أن هذا قد يكون ناجحا، مع السماح لبعض الفتيات بالعودة إلى الفصول الدراسية في شمال أفغانستان. سيكون تجنب التهديد الحالي بالمجاعة هو الاختبار الرئيسي التالي.