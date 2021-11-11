صحيفة فرنسية: الرئيس الجزائري لا يرد على الاتصالات الهاتفية من ماكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت صحيفة فرنسية الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول بداية الأسبوع الجاري الاتصال هاتفيًا بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون لكن محاولاته باءت بالفشل.

ونقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "l'opinion" الناطقة بالفرنسية، قولها إن ماكرون حاول الاتصال هاتفيًا بالرئيس تبون ليقنعه بالحضور إلى "مؤتمر باريس حول ليبيا" المزمع عقده في 12 نوفمبر الجاري في العاصمة الفرنسية، إلا أن الرئيس الجزائري لم يرد على مكالمات نظيره الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئاسة الفرنسية توجهت إلى القنوات الدبلوماسية الرسمية عن طريق إرسال الدعوة الرسمية عن طريق البريد الرسمي بالجزائر بعد فشل ماكرون في التواصل مع تبون.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أنها وجهت إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة لحضور مؤتمر الجمعة حول السلام في ليبيا.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أكد الأربعاء، أن الرئيس تبون لن يسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس رغم تلقيه دعوة من نظيره الفرنسي، مشيرًا إلى أن الجزائر ستشارك في الندوة التي تحتضنها العاصمة الفرنسية حول ليبيا، لكن من دون الرئيس تبون.

وتوترت العلاقات الفرنسية الجزائرية خلال الأسابيع الماضية، بعد نشر تصريحات نسبت لماكرون، تساءل خلالها مستنكرًا: "هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟"

والثلاثاء أبدى ماكرون أسفه للخلافات وسوء الفهم" مع الجزائر، وأكد أنه يكن "أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها"، في أجواء توتر