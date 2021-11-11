ألا يكون لديه موانع.. تعرف على شروط الترشح للمشاركة بامتحانات الدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشروط المطلوبة للمرشحين للعمل كرؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل لامتحان الدبلومات الفنية.

وطالبت الوزارة، بضرورة استيفاء المرشحين للعمل كرؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل لامتحان الدبلومات الفنية بجميع بيانات استمارة المانع واعتمادها وختمها بخاتم الشعار من مديرية التربية التعليم أو الإدارة التعليمية التابع لها وكذلك صحيفة الأحوال من موقع الوزارة والبوابة الالكترونية وفقا للضوابط.

وجاءت الشروط كالتالي:

- ألا يكون لدى المتقدم مـانـعًا يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات الفنية.

- ألا يكون مرشحًا للعمل في مركز توزيع الأسئلة.

- أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات" موجـه عـام- موجـه أول موجـه - مدير إدارة مدير مرحلة- مدير مدرسة -كبير معلمين - معلم خبير- معلم أول - رئيس قسم وكيل أو وكيل قسم تخصصية تعليم أو فنية تعليم.

ونبه قطاع التعليم الفنى، على جميع من يصلح للترشح بأن تقديم استمارة الترشح ليس اختياريًا بل على كل من تنطبق عليه شروط الترشح ويتم مراعاة:

- أن يقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع وتراجع البيانات والاختام بالإدارة والمديرية مع صحيفة الأحوال ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب من طرفكم بهذه المواقع وصحيفة الأحوال مجمعة على مستوى المديرية التعليمية لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني، وإحالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة للشئون القانونية.

- تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقا للوظيفة الحالية وسيتم إحالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة المواقع بدون أسباب إلى الشئون القانونية.

- على مدير المدرسة أو المسئول عن شئون العاملين إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة والتي تنطبق عليهم الشروط وإلا سيتم إحالة مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين والشئون القانونية.

- لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام وكذلك صحيفة الأحوال.

- استيفاء استمارات المواقع وصحيفة الأحوال وتجميعها بالمديرية وإرسالها إلى لجنة الإدارة المركزية خلال شهر ديسمبر ۲۰۲۱.

- يتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية خلال إجازة نصف العام.